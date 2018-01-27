Рыбак из Латвии случайно пересек эстонско-российскую границу и был задержан

Пожилой рыбак из Латвии на Теплом озере (Южная Эстония) незаконно пересек временную контрольную линию, оказался на территории России и вернулся обратно в Эстонию.
Žvejyba iš valties
© Shutterstock

Как отмечает новостной портал ERR.ee, инцидент с 63-летним гражданином Латвии произошел на Теплом озере 25 января. По данным Лыунаской префектуры, эстонские пограничники задержали мужчину и доставили его на кордон в Муствеэ для составления протокола о незаконном пересечении государственной границы.

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