Рядом с Вильнюсским аэропортом обнаружен снаряд военных лет

В полицию о находке сообщили в 8.10 ч. Сообщалось, что в Вильнюсе, на ул. Родунос кяляс, 3, во время работ, был обнаружен предмет, напоминающий бомбу военного периода.
О находке сообщил прораб. Работы были остановлены.
В 8.25 ч. приехала полиция и ввела план "Щит".
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