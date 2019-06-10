Рядом с Вильнюсским аэропортом обнаружен снаряд военных лет

В полицию о находке сообщили в 8.10 ч. Сообщалось, что в Вильнюсе, на ул. Родунос кяляс, 3, во время работ, был обнаружен предмет, напоминающий бомбу военного периода.

О находке сообщил прораб. Работы были остановлены.

В 8.25 ч. приехала полиция и ввела план "Щит".