На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные-спасатели.
О ДТП сообщили в 15.35 ч. Сообащалось, что ДТП произошло рядом с деревней Сакучай,в автомобиле зажата молодая женщина.
Спасатели извлекли девушку из автомобиля и передали врачам. Она была без сознания.
Департамент полиции сообщил, что автомобилем Peugeot 207 управляла молодая женщина 1996 г.р. Она не справилась с управлением и врезалась в дерево.
Сообщается, что врачам не удалось спасти пострадавшую. Водитель скончалась в больнице в 17.20 ч.
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