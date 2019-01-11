В Шилутском районе водитель Peugeot 207 не справилась с управлением, съехала с дороги и была зажата в автомобиле. Молодую женщину передали в руки врачей, но спасти ей жизнь не удалось.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные-спасатели.

О ДТП сообщили в 15.35 ч. Сообащалось, что ДТП произошло рядом с деревней Сакучай,в автомобиле зажата молодая женщина.

Спасатели извлекли девушку из автомобиля и передали врачам. Она была без сознания.

Департамент полиции сообщил, что автомобилем Peugeot 207 управляла молодая женщина 1996 г.р. Она не справилась с управлением и врезалась в дерево.

Сообщается, что врачам не удалось спасти пострадавшую. Водитель скончалась в больнице в 17.20 ч.

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