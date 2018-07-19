Россиянка пыталась провезти в Литву почти 15 кг янтаря

В среду сотрудники Пагегяйского пограничного отряда остановили автомобиль VW Passat с российскими номерами на одной из улиц города Кибартай. За рулём автомобиля сидела 33-летняя российская гражданка, которая только что прибыла в Литву из российского региона через контрольно-пропускной пункт Кибартай, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).
Пограничники решили проверить автомобиль повторно и всесторонне. Выяснилось, что возле рычага переключения передач VW Passat был оборудован тайник. Из него пограничники извлекли мешочки с почти 15 килограммами янтаря.
В пограничном отряде Пагегяй начато расследование. Автомобиль и янтарь хранятся на пограничной заставе Кибартай. Водителя после допроса отпустили.
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