Литовские пограничники задержали российскую гражданку, которая в оборудованном в автомобиле тайнике из Калининградской области в Литву перевозила около 15 килограммов янтаря.
Россиянка пыталась провезти в Литву почти 15 кг янтаря
© VSAT nuotr.

В среду сотрудники Пагегяйского пограничного отряда остановили автомобиль VW Passat с российскими номерами на одной из улиц города Кибартай. За рулём автомобиля сидела 33-летняя российская гражданка, которая только что прибыла в Литву из российского региона через контрольно-пропускной пункт Кибартай, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).

Пограничники решили проверить автомобиль повторно и всесторонне. Выяснилось, что возле рычага переключения передач VW Passat был оборудован тайник. Из него пограничники извлекли мешочки с почти 15 килограммами янтаря.

В пограничном отряде Пагегяй начато расследование. Автомобиль и янтарь хранятся на пограничной заставе Кибартай. Водителя после допроса отпустили.

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