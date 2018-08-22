Во вторник сотрудники Вильнюсской территориальной таможни обнаружили 67 коробок нелегальных сигарет в грузовом тягаче, за рулем которого находится гражданин России. Грузовик Volvo вез российские кондитерские изделия в Калининградскую область.
Автомобиль был остановлен на проверку и направлен на систему рентгена в Медининкай. При более тщательной проверке выяснилось, что среди кондитерских изделий: конфет, тортов и шоколада – есть и коробки нелегальными сигаретами.
Предварительная стоимость контрабанды с обязательными к уплате налогами может достигать 100 тыс. евро.
Гражданин России задержан на двое суток, начато досудебное расследование незаконного владения товарами, облагаемыми акцизными сборами.
Россиянин прятал контрабандные сигареты среди конфет и печенья
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