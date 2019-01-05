Как rus.Delfi.lv рассказали в Рижской думе, около 5 часов утра 4 января работники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции увидели, что на улице Калькю некая парочка занимается оральным сексом. На место был немедленно направлен ближайший патруль, но пока стражи порядка добирались до места, он и она приступили к половому акту.
Пара заметила полицейских только когда те "материализовались" у них за спиной. Натянув штаны, нарушители бросились бежать, но были пойманы.
Оказалось, что сексом на улице Калькю занимались гражданин Германии и гражданка России. Полицейским они объяснили, что до этого общались по интернету и впервые встретились только теперь. Они также рассказали, что "сделали это" уже в общественном туалете, а теперь им захотелось "экстрима".
Акт страстной любви на улице дорого обошелся нарушителям — их действие было квалифицировано как мелкое хулиганство и на каждого участника наложен штраф в размере 200 евро.
Полиция помешала страстным гражданам Германии и России, занимавшимся сексом на улице (10)
Общением с экипажем Рижской муниципальной полиции и...
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