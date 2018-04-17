Тем временем мужчины смеясь и толкаясь, свернули на улицу Калею, где мужчина в костюме осла запрыгнул в грузовой отсек машины. Чуть позже, следуя указаниям работников центра видеонаблюдения, полицейским удалось найти хулиганов у бара.

Во время проверки личных данных выяснилось, что нарушитель общественного порядка прибыл из Великобритании. Мужчины пояснил, что организовали для "озорного осла" мальчишник и что стягивание штанов, было всего лишь шуткой.

На нарушителя был составлен административный протокол и наложен штраф 100 евро.