Тем временем мужчины смеясь и толкаясь, свернули на улицу Калею, где мужчина в костюме осла запрыгнул в грузовой отсек машины. Чуть позже, следуя указаниям работников центра видеонаблюдения, полицейским удалось найти хулиганов у бара.
Во время проверки личных данных выяснилось, что нарушитель общественного порядка прибыл из Великобритании. Мужчины пояснил, что организовали для "озорного осла" мальчишник и что стягивание штанов, было всего лишь шуткой.
На нарушителя был составлен административный протокол и наложен штраф 100 евро.
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