В начале мая 2019 г. в Литву доставили находившегося с 2016 года в розыске подозреваемого, задержанного в Великобритании по выданному по просьбе Литвы Европейскому ордеру ан арест.

Подозревают, что летом 2016 г. он с подельниками вымогал имущество у жителя Паланги. Пострадавший был избит и привязан к дереву. У палангца требовали 10 000 евро, похитили ключ от квартиры, деньги и другие вещи. Из квартиры пострадавшего вынесли деньги, разные вещи и алкогольные напитки.

Следователи выяснили, что преступление было организовано человеком, связанным с преступным миром. В 2017 г. подозреваемого и одного из его сообщников признали виновными в совершении этого преступления и приговорили соответственно к 6,5 и к 5,5 годам лишения свободы.

Третий подозреваемый от следствия скрылся. В 2018 г. его задержали в Великобритании и передали Литвы. Ему предъявлены обвинения в вымогательстве и грабеже.

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.