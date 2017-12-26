В рейдах на улицах Вильнюса принимали участие не только сотрудники литовской дорожной полиции, но и их начальник Витаутас Грашис. Он утверждает, что нарушители не поверили его обещаниям оберегать от нетрезвых и не имеющих прав водителей всех участников движения.

С раннего утра до настоящего момента выявили 12 пьяных водителей, 12 водителей без водительских прав и 2 машины с затемненными стеклами. Самым пьяным оказался водитель, который "надул" 1,28 промилле.

Грашис сообщил DELFI, что одни нарушители были нетрезвыми после вчерашнего празднования, другие, что было заметно, брались за рюмку уже с раннего утра.

Полицейские не рады большому числу нарушителей, они считают, что лучшим станет результат, когда люди вообще перестанут ездить выпившими.

По словам Грашиса, безответственные водители рискуют не только своей жизнью, но также здоровьем и жизнью других участников движения.

В праздничные дни полиция на дорогах Литвы выявила 129 нетрезвых водителей. Каждый из них на проезжей части - потенциальный убийца. Этим водителям грозит уголовная ответственность: крупные штрафы (в тысячах), лишение водительских прав на долгий срок и даже год лишения свободы.

Сотрудники Дорожной службы Литвы будут работать до вечера, после чего передадут контроль участников движения Дорожной полиции Вильнюса. Кстати, аналогичные рейды проводились сегодня и в других районах, поэтому полиция призывает не садиться за руль в нетрезвом состоянии.