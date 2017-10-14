В целом рейд прошел спокойно, к большинству проверяемых водителей у полиции претензий не было: в пьяном виде за руль сели всего лишь двое.
Однако в крови одного из них было не очень много промилле - 0,19, поэтому он смог продолжать движение.
Однако водитель остановленного автомобиля Volvo V70 сказал, что совсем недавно воспользовался жидкостью для полоскания полости рта, поэтому данные алкотестера могут быть неверными.
Блюстители порядка позволили ему подождать 15 минут, но и после этого он отказался пройти алкотест. Более того, выйдя из автомобиля, водитель полицейскому вложил в руку 50 евро.
В связи с попыткой подкупа мужчина был задержан. В его крови было обнаружено 1,48 промилле алкоголя.
В связи с тем что, он сел за руль в нетрезвом виде, ему придется ответить в административном порядке - грозит штраф от 300 до 450 евро и лишение прав сроком до 1,5 года.
В связи с попыткой подкупа должностного лица начато досудебное расследование.
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