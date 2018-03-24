Рейд в Вильнюсе: пьяный водитель врезался в машину электриков



Еще до полуночи полиция проверяла водителей на ул. Упес, недалеко от здания Barclays. Долго ждать нарушителя не пришлось. Был остановлен молодой человек на Volvo, у которого еще нет водительского удостоверения. Мужчина сказал, что сейчас ходит на курсы вождения, однако если это так, то он оказал себе медвежью услугу, сейчас в течение года он не сможет сдать экзамен.

Вскоре полиция перебралась на ул. Атейтес. Там попался таксист, который очень нервничал, курил, жевал жвачку и вел себя странно. Оказалось, что у него в организме было 0,06 промилле, однако водители такси должны быть абсолютно трезвыми, поэтому такое нарушение стоило ему возможности работать таксистом. На площадку автомобиль отогнал коллега таксиста.

В полночь полиция еще раз поменяла место и перебралась на ул. Майронё. Здесь был остановлен водитель BMW, у которого никогда не было прав.

Мужчина исправно платит штрафы, но сдавать на права, как видно, не собирается. За руль села ехавшая с ним пассажирка, которая была трезвой, у нее были права.

В конце рейда поступило сообщение о том, что автомобиль Peugeot врезался в рабочих, а водитель ведет себя неадекватно.

Полиция прибыла на ул. Антакальнё, недалеко от костела Св. Петра и Павла. Водитель Peugeot без умолку говорил и доказывал свою невиновность.

ДТП произошло, когда электрики компании Vilniaus viešasis transportas приводили в порядок контактную сеть, их грузовик стоял в первой полосе. Несколько работников поднялись на подъемнике. Несмотря на сигнальные огни, водитель Peugeot не смог перестроится и избежать столкновения.

Полицейским водитель также доказывал, что виноваты рабочие, которые не установили предупреждающие знаки.

К счастью, люди во время этого ДТП не пострадали. Водитель Peugeot практически не случал стражей порядка и спорил с ними. На вопрос, не употреблял ли он алкоголь, он ответил: "Ну, да, немного выпил, а что?"

Полицейские проверили его на трезвость и выяснили, что в организме водителя Peugeot было 1,75 промилле, однако он продолжал упорствовать и доказывал, что ДТП произошло не по его вине. Водителя отвезли в Наркологический центр, где у него взяли анализ крови. Мужчину ждет уголовная ответственность.