Рейд начался на ул. Оланду, где и было зафиксировано первое нарушение. Водитель Mini Cooper вызвала у полиции подозрения, поэтому было решено проверить ее на трезвость. Женщина едва стояла на ногах, поэтому с трудом дошла до полицейского автомобиля, она даже схватилась за руку полицейского, чтобы не упасть.

37-летняя женщина была пьяна, алкотестер показал 2,33 промилле. Ей грозит уголовная ответственность, большой штраф (576-868 евро) и лишение прав на 2-3 года.

Полицейские рассказали, что женщина не сумела рассказать, сколько она выпила. Только упомянула, что ехала домой, ее дом находится рядом.

После полуночи полицейские перебрались на ул. Пилимо, где остановили Chevrolet Captiva. За рулем сидел мужчина (1972 г.р.), у которого не было действующего в Литве водительского удостоверения. У мужчины, который является гражданином Литвы, были только выданные в Турции права.

Когда полицейские стали составлять протокол, мужчина начал вести себя агрессивно. Ему не понравилось, что его фотографируют. Он начал материться и жаловаться полиции, но все было напрасно. Потом он успокоился и сел в машину. Ему грозит штраф в размере 289-434 евро.

Без прав попался и водитель такси. Как оказалось, он был лишен прав. Таксиста ждет штраф в размере 434-724 евро.

Полиция информировала, что ночью были наказаны еще два водителя за то, что у них не было документов. Один из них предъявил белорусские права.