Совсем не повезло водителю Renault. 42-летний мужчина ехал в Регитру, чтобы сдать экзамен по вождению, но по дороге его остановили полицейские и оштрафовали за вождение без прав.
После заполнения протокола мужчина вызвал такси и поспешил на экзамен, но сдать его не смог.
Во время рейда также проверялась скорость транспортных средств. Рекордсменка - водитель BMW. Она ехала со скоростью 113 км / ч. там, где скоростной режим составлял 50 км / ч.
Также попались шестеро пьяных водителей. Водитель VW Bora выдул 1.22 промилле. Водитель Toyota Prius, как оказалось, не имел прав, а также в нем обнаружено 0,58 промилле. Водитель Audi 80 с 0,80 промилле даже не имел двухлетнего водительского стажа и должен быть абсолютно трезвым. У двух других водителей установлены 0,94 и 0,45 промилле.
Рейд в Вильнюсе: попались пьяные водители и мужчина, ехавший сдавать экзамен по вождению (1)
В субботу утром дорожная полиция Вильнюса провела...
В Паневежском районе разбился самолет: погиб пилот (1)
27 сентября в Паневежском районе, в деревне Стетишкяй,...
Нетрезвого опекуна подозревают в избиении несовершеннолетней (3)
Женщину подозревают в избиении несовершеннолетней...
В Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый поставщик услуги подвоза (8)
26 сентября в Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый (3,6...
В Клайпедском порту обнаружено тело мужчины
26 сентября утром в Клайпедском порту проводили учения....
TOP новостей
Счет лицею, мебель - директору: женщина не понимает, за что придется объясняться в суде
Директор Клайпедского лицея Регина Контаутене...
Ландсбергис критикует Сквернялиса: во всем соглашается, но Науседе не поможет (19)
Союз отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ)...
К Литве приближается циклон - ожидается сильный ветер и дожди
Короткий период тепла, который мы могли бы назвать...
Армии Литвы передано 110 новых грузовиков (75)
Армии Литвы передано 110 новых грузовиков Unimog U5000,...
Рейд в Вильнюсе: попались пьяные водители и мужчина, ехавший сдавать экзамен по вождению (1)
В субботу утром дорожная полиция Вильнюса провела...