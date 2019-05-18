Столичная дорожная полиция провела очередной рейд в ночь с пятницы на субботу. Неприятности ждут мужчину, который четыре дня пил, а потом решил поехать домой и гражданина Германии, который решил поездить по центру на арендованном автомобиле.
© DELFI / Erikas Skardžius

Около 23.30 ч. на перекрестке ул. Буйвидишкю и Чёбишкю был задержан первый нарушитель.

От водителя Nissan (с обозначением "инвалид") сильно пахло алкоголем. В первый раз пожилой человек "надул" 1,84 промилле, а через 15 минут – 1,86 промилле.

Мужчина с трудом ориентировался в пространстве, он сказал, что ехал домой и пил только пиво. Позже выяснилось, что он пьет четвертый день. На ул. Пилимо полиция выявила еще одного нарушителя.

На автомобиле VW Up компании Spark, которая сдает в аренду электромобили, ехал гражданин Германии. Он был пьян - 0.88 промилле.

Кроме того, во время рейда выявили 5 водителей, которые пили, но в их организме было допустимое количество алкоголя.

Во время рейда полицию вызывали на ул. Кауно.

Там столкнулись автомобили Audi и Mercedes-Benz. По предварительным данным, водитель Audi хотел развернуться и во время маневра не пропустил ехавший по главной дороге Mercedes-Benz.

Сначала сообщалось, что в ДТП пострадал человек, однако врачи оказали помощь мужчине на месте и в больницу его не повезли. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

ЧП и криминал

В Паневежисе полицейского подозревают в пьяном вождении

Департамент полиции Литвы информировал, что в...

Рейд в Вильнюсе: мужчина пил 4 дня, а потом решил вернуться домой (1)

Столичная дорожная полиция провела очередной рейд в...

В Вильнюсе погибла выпавшая с балкона студенческого общежития девушка (43)

В ночь на субботу в Вильнюсе в студенческом городке...

В пятницу вечером в Вильнюсе обнаружили тело мужчины (1)

В пятницу вечером в Вильнюсе, на ул. Умеджю, в доме, было...

Raimundas Savukynas

Перед судом предстал Савукинас, совершивший ДТП на авто каршеринговой компании (3)

Заместитель директора компании Spaudos kontūrai Раймундас...

TOP новостей

Gatvės muzikos diena Gatvės muzikos diena Kaune

В Вильнюсе начался традиционный День уличной музыки (5)

18 мая во всей Литве пройдет традиционный День уличной...

Прокуроры: Мотузас преступления не совершил, но мог совершить служебный проступок

Прокуроры изменили статус посла Литвы в Москве...

Muziejų naktis Vilniuje

В Литве пройдет традиционная Музейная ночь

В субботу, 18 мая, во всей Литве пройдет традиционная...

Банк Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве (1)

Стартап финансовых технологий из Соединенного...

В Вильнюсе стартовало уникальное состязание: будут искать неизведанные места между Вильнюсом и Каунасом

В субботу утром в Вильнюсе стартовало уникальное...