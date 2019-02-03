Рейд начался в Каунасском районе, напротив въезда в городок Бабтай. После того, как сотрудники полиции остановили автомобиль BMW, в котором ехали два молодых человека, выяснилось, что у водителя нет водительских прав.

Полицейские проверили в системе, есть ли у него вообще права на управление транспортным средством, однако никаких данных не обнаружили. До появления данных о том, что у него действительно есть водительские права, путешествие для этого экипажа закончилось – пришлось звонить близким, которые могли бы перегнать транспортное средство.

Женщина, прибывшая с ещё одним молодым человеком и представившаяся матерью молодых людей, ехавших в автомобиле BMW, была очень рассержена: "Утром у меня утренняя смена, а вы здесь глупостями занимаетесь, все получите по ушам", – злилась на молодых людей женщина.

Вскоре от глаз сотрудников полиции не ускользнула женщина, управлявшая автомобилем Ford Focus. После проверки женщины бесконтактным алкотестером и получении сигнала о том, что она, возможно, употребляла алкоголь, и проведения повторной проверки уже обычным алкотестером выяснилось, что у женщины состояние опьянения 0,47 промилле. При повторной проверке алкотестер показал допустимые параметры – 0,24 промилле. Всё же, по заявлению сотрудников полиции, они руководствуются первичными данными, которые могут влиять лишь на решение, какое взыскание получит водитель.

Более разговорчивым оказался родственник женщины, прибывший за ней. Сначала объяснивший свои права мужчина позже не пожалел и нецензурных выражений на русском языке, указывающих "направление пути" и адресованных журналистам.

Спустя несколько часов сотрудники полиции сменили место рейда и переместились на один из выездов с Магистральной дороги А5. После остановки автомобиля Toyota Prius также выяснилось, что её водитель не имеет водительских прав. Отвечая на вопрос, почему едет за рулём, не имея на это прав, молодой человек свои действия аргументировал "несовершенными литовскими законами". По его словам, не имея 2-летнего стажа, он нарушил правила дорожного движения и поэтому был обязан прослушать дополнительные курсы вождения, однако уехал в Австралию, об этом не узнал, поэтому после окончания срока в водительские права его были аннулированы.

"Вернулся я в Литву, говорят, что всё, нужно сдавать на права снова, хотя, пока я был в Австралии, никто меня ни о каких курсах не информировал. Так-то я почти не езжу, только сегодня выехал в магазин", – говорил водитель Toyota Prius, добавив, что уже который раз собирается идти на курсы вождения. Правда, полицейская система показала, что молодой человек уже в 2016 году утратил водительские права.

Последняя остановка рейда – Ратушная площадь. Здесь во время проверки предоставляющего услуги перевозчика мужчины была установлена степень опьянения 0,3 промилле, хотя по закону водители такси, общественного транспорта и предоставляющие другие услуги за руль могут сесть лишь будучи абсолютно трезвыми. Мужчина объяснял, что в это время не работал и праздновал день рождения, однако сотрудники полиции объяснили водителю, что он не имел права сесть за руль автомобиля, отмеченного номерами такси и оборудованного таксометром (даже и не включённым). За такое нарушение правил дорожного движения водитель отделался денежным штрафом, однако, если ещё раз в этом году он будет пойман за рулем нетрезвым, ему придётся распрощаться не только с правами, но и с работой в такси.