Собравшиеся на взморье отдыхающие удивляют полицию безответственностью. Работающие в выходные в Клайпедском уезде сотрудники дорожной полиции Литвы вчера зафиксировали 58 превышений скорости более чем на 30 км\ч, из них 12 – более чем на 50 км\ч. У двоих водителей не было водительских прав.
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Сотрудники полиции Литвы не скрывают, что за водителями внимательно наблюдают. По словам должностных лиц, утром в субботу цепочка серьезных нарушений продолжилась.

С 8:00 до 10:00 в Клайпедском уезде были задержаны 7 пьяных водителей, степень опьянения одного из них составила 2,85 промилле.

Сотрудники полиции предупреждают отдыхающих, что интенсивные полицейские рейды будут продолжаться все выходные.

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