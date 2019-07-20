Сотрудники полиции Литвы не скрывают, что за водителями внимательно наблюдают. По словам должностных лиц, утром в субботу цепочка серьезных нарушений продолжилась.

С 8:00 до 10:00 в Клайпедском уезде были задержаны 7 пьяных водителей, степень опьянения одного из них составила 2,85 промилле.

Сотрудники полиции предупреждают отдыхающих, что интенсивные полицейские рейды будут продолжаться все выходные.