Вильнюсская полиция сообщает, что женщина пропала 20 сентября, в промежутке между 20 и 22 ч. Она ездила на автомобиле Toyota Prius, регистрационный номер JJG 737.
Усиленные наряды полиции из Вильнюса, Шальчининкай и Паневежиса всю ночь искали пропавшую женщину. В поисках участвовали и сотрудники латвийской полиции - из Елгавы и Бауске. На поиски вылетел вертолет Службы охраны госграницы, который ведет поиски с воздуха. Начато расследование в связи с исчезновением женщины.
Полиция обращается за помощью к обществу – всех кто видел женщину или ее автомобиль, просьба связаться с сотрудниками полиции по номерам (8 5) 271 6007 или 112.
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