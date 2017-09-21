Вильнюсская полиция сообщает, что женщина пропала 20 сентября, в промежутке между 20 и 22 ч. Она ездила на автомобиле Toyota Prius, регистрационный номер JJG 737.

Усиленные наряды полиции из Вильнюса, Шальчининкай и Паневежиса всю ночь искали пропавшую женщину. В поисках участвовали и сотрудники латвийской полиции - из Елгавы и Бауске. На поиски вылетел вертолет Службы охраны госграницы, который ведет поиски с воздуха. Начато расследование в связи с исчезновением женщины.

Полиция обращается за помощью к обществу – всех кто видел женщину или ее автомобиль, просьба связаться с сотрудниками полиции по номерам (8 5) 271 6007 или 112.