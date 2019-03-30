Разыскиваемый Интерполом вооружённый подозреваемый в убийстве был задержан в Литве

После просмотра видеозаписей с пограничных дорог было установлено, что управляемый подозреваемым VW Passat в субботу утром действительно въехал на территорию Литвы. Полиция бросилась на его поиски.

По словам представителя Департамента полиции Рамунаса Матониса, вскоре было установлено, что упомянутый VW Passat ехал из Вильнюса в сторону Тракай. Искать его взялся бывший в том районе экипаж патруля дорожной полиции Вильнюсского уезда.

Патрульные автомобиль разыскиваемого иностранца заметили проезжающим по дороге Тракай-Аукштадварис. Вскоре на помощь полицейским отправился экипаж мобильной роты Вильнюсской полиции.

Подозреваемый на требование остановиться отреагировал увеличением скорости движения. К его преследователям присоединился и экипаж полицейского патруля Алитусского уезда.

За Аукштадварисом беглец бросил автомобиль (оставив в нём боевое оружие) и убежал пешком в поля и лес.

Однако убежать ему не вышло - в лесу его нашёл алитусский экипаж (молодой человек и девушка). Задержанный не сопротивлялся. Погоня закончилась после полудня. Подозреваемый в убийстве был обнаружен и задержан через пару часов после получения сообщения из Интерпола.

Подозреваемый помещён в Вильнюсскую арестантскую.