Разыскиваемый Интерполом вооружённый подозреваемый в убийстве был задержан в Литве

После просмотра видеозаписей с пограничных дорог было установлено, что управляемый подозреваемым VW Passat в субботу утром действительно въехал на территорию Литвы. Полиция бросилась на его поиски.
По словам представителя Департамента полиции Рамунаса Матониса, вскоре было установлено, что упомянутый VW Passat ехал из Вильнюса в сторону Тракай. Искать его взялся бывший в том районе экипаж патруля дорожной полиции Вильнюсского уезда.
Патрульные автомобиль разыскиваемого иностранца заметили проезжающим по дороге Тракай-Аукштадварис. Вскоре на помощь полицейским отправился экипаж мобильной роты Вильнюсской полиции.
Подозреваемый на требование остановиться отреагировал увеличением скорости движения. К его преследователям присоединился и экипаж полицейского патруля Алитусского уезда.
За Аукштадварисом беглец бросил автомобиль (оставив в нём боевое оружие) и убежал пешком в поля и лес.
Однако убежать ему не вышло - в лесу его нашёл алитусский экипаж (молодой человек и девушка). Задержанный не сопротивлялся. Погоня закончилась после полудня. Подозреваемый в убийстве был обнаружен и задержан через пару часов после получения сообщения из Интерпола.
Подозреваемый помещён в Вильнюсскую арестантскую.
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