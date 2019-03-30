Разыскиваемый Интерполом вооружённый подозреваемый в убийстве был задержан в Литве

В субботу, в 10:00, полиция Литвы получила сообщение из Латвийского бюро Интерпола, что в Литву, возможно, приехал подозреваемый в убийстве житель Латвии.
© DELFI / Karolina Pansevič

После просмотра видеозаписей с пограничных дорог было установлено, что управляемый подозреваемым VW Passat в субботу утром действительно въехал на территорию Литвы. Полиция бросилась на его поиски.

По словам представителя Департамента полиции Рамунаса Матониса, вскоре было установлено, что упомянутый VW Passat ехал из Вильнюса в сторону Тракай. Искать его взялся бывший в том районе экипаж патруля дорожной полиции Вильнюсского уезда.

Статьи по теме:
Признанный в Литве военным преступником генерал-лейтенант Усхопчик: "Меня не выдадут"  (28)
Пять лет после убийств на Майдане: как далеко продвинулось следствие?  (30)

Патрульные автомобиль разыскиваемого иностранца заметили проезжающим по дороге Тракай-Аукштадварис. Вскоре на помощь полицейским отправился экипаж мобильной роты Вильнюсской полиции.

Подозреваемый на требование остановиться отреагировал увеличением скорости движения. К его преследователям присоединился и экипаж полицейского патруля Алитусского уезда.

За Аукштадварисом беглец бросил автомобиль (оставив в нём боевое оружие) и убежал пешком в поля и лес.

Однако убежать ему не вышло - в лесу его нашёл алитусский экипаж (молодой человек и девушка). Задержанный не сопротивлялся. Погоня закончилась после полудня. Подозреваемый в убийстве был обнаружен и задержан через пару часов после получения сообщения из Интерпола.

Подозреваемый помещён в Вильнюсскую арестантскую.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Похищенные в Швеции королевские регалии XVII века нашли в мусорном баке (1)

Королевские похоронные регалии, похищенные из собора в...

Генсек Интерпола предупреждает о новой волне исламского терроризма (1)

Осужденные пособники террористов выйдут на свободу...

Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (199)

Говорить о возможности перестройки российского...

Главой Интерпола избран представитель Южной Кореи (102)

Главой международной полицейской организации Интерпол...

Браудер просит власти Канады помочь исключить РФ из Интерпола (14)

Британский бизнесмен, основатель фонда Hermitage Capital...

ЧП и криминал

Разыскиваемый Интерполом вооружённый подозреваемый в убийстве был задержан в Литве

В субботу, в 10:00, полиция Литвы получила сообщение из...

Ночной рейд в Вильнюсе: попалась женщина подшофе (5)

Поздним вечером в пятницу обычный рейд вильнюсской...

Пьяный водитель на пешеходном переходе сбил женщину (11)

28 марта, в 14.12 ч., полиция и врачи скорой приехали по...

Гражданин Беларуси, которого не впустили на родину, пытался вернуться в Литву (6)

Гражданин Беларуси , у которого не все документы были в...

В Паневежском районе столкнулись автомобиль и автобус (5)

По Единому номеру помощи сообщили, что в деревне...

TOP новостей

В Вильнюсе отмечают 15-летие вступления Литвы в НАТО (189)

В субботу в столице Литвы проходят торжественные...

TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (129)

Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...

P. Porošenko Julija Tymošenko Volodymyras Zelenskis

"Думай", "меняй", "я готов" – финальные слоганы президентской кампании в Украине (42)

На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде...

Погода: суббота порадует теплом

В субботу антициклон принесёт жителям Литвы сухую,...

Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (20)

Руководитель политической партии "Союз Отечества -...