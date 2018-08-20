За неделю в Литву из Польши ввозилось 50 тонн рафинированного рапсового, подсолнечного масла и сахара, этот оборот мог достигать 1 млн евро, однако происходил без уплаты налога на добавочную стоимость (НДС).
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Следователи Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы выявили организованную группировку, которая не уплатила в бюджет Литвы почти 200 тыс. евро НДС.

Как сообщила служба, международная организованная группировка состояла из 6 лиц из Литвы и Латвии, однако возможно, круг подозреваемых расширится.

Согласно данным расследования, находящаяся в управлении нескольких граждан Латвии компания приобретала большие количества рафинированного подсолнечного и рапсового масла, сахара, у европейских производителей этих продуктов.

В Литве они продавались одной компании, занимающейся оптовой торговлей, которая зарегистрирована в Каунасе. Последняя поставляет продукцию пищевой промышленности, торговым сетям, пекарням, предлагает широкий ассортимент пищевых масел, жиров.

Для сокращения суммы уплаты НДС была создана схема мошенничества, при которой между производителями и непосредственным покупателем создавалась незаконная цепочка сделок, в которую были включены не менее 6 фиктивных предприятий.

Формально руководителями этих компаний были граждане Латвии и Литвы.

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