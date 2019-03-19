Вильнюсская окружная прокуратура сообщает, что 19 марта прокурор обратилась в Вильнюсский участковый суд с просьбой разрешить взять под арест подозреваемых в ограблении, совершенном 6 марта.

Расследование было начато после того, как 6 марта вечером на ул. Архитекту в Вильнюсе, из сейфа в магазине IKI мужчина, вооруженный предметом, напоминающим пистолет, украл деньги. Грабитель положил деньги в рюкзак, ударил кассира по голове и скрылся.

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ЗАО Palink был нанесен ущерб на сумму 16 787 евро.

В ходе расследования выяснилось, что вооруженное ограбление было сымитировано и осуществлено кассиршей и ее другом

Молодой человек ранее был судим за подобное преступление. Предполагают, что подозреваемые купили на украденные деньги автомобиль и другие вещи.

Обоих подозреваемых задержали.

Суд решит назначение меры пресечения. Прокурор просит взять молодого человека под арест на 2 месяца, а девушку - на 10 дней.