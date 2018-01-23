Рано утром в Вильнюсе было обнаружено тело мужчины

23 января, рано утром, в 5.08 ч., было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Ужусенё, около дома было обнаружено тело мужчины (1972 г.р.) со следами ушибов в области головы.