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Департамент полиции информировал, что работник Паневежской колонии на служебной машине сбил малолетнюю девочку.
ДТП произошло 24 сентября, в 13.18 ч., в Паневежисе, на ул. Стотес. Работник (1975 г.р.) колонии за рулем служебного автомобиля VW Transporter в рабочее время сбил девочку (2010 г.р.), которая вышла на проезжую часть (пешеходного перехода в этом месте не было). Пострадавшая доставлена в больницу.
Начато расследование.
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