Работник Паневежской колонии на служебной машине сбил малолетнюю девочку

ДТП произошло 24 сентября, в 13.18 ч., в Паневежисе, на ул. Стотес. Работник (1975 г.р.) колонии за рулем служебного автомобиля VW Transporter в рабочее время сбил девочку (2010 г.р.), которая вышла на проезжую часть (пешеходного перехода в этом месте не было). Пострадавшая доставлена в больницу.

Начато расследование.