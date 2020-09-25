aA
Департамент полиции информировал, что работник Паневежской колонии на служебной машине сбил малолетнюю девочку.
Работник Паневежской колонии на служебной машине сбил малолетнюю девочку
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

ДТП произошло 24 сентября, в 13.18 ч., в Паневежисе, на ул. Стотес. Работник (1975 г.р.) колонии за рулем служебного автомобиля VW Transporter в рабочее время сбил девочку (2010 г.р.), которая вышла на проезжую часть (пешеходного перехода в этом месте не было). Пострадавшая доставлена в больницу.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

На смену страху перед коронавирусом приходит возмущение: вторую волну перенести будет еще сложнее (12)

Коронавирус в Литве распространяется все больше – в...

Муниципалитет призывает владельцев металлических гаражей поспешить: после истечения срока ждут штрафы (10)

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев...

Andrejus Maksimovas

"У вас есть последняя возможность уйти": искусственный интеллект демаскирует белоруссских силовиков и "тихарей" (32)

Белорусский художник и разработчик игр Андрей...

Коронавирус диагностирован у мэра Расейняй (3)

В пятницу утром мэр Расейняй Андрюс Баутронис в...

Stiklo valytuvai Stiklo valytuvai

С началом осени водителей призывают больше внимания уделять не только вождению, но и автомобилю (1)

Наступила осень, поэтому должно меняться не только...

|Maža didelių žinių kaina