Работник колонии и бывший служащий торговали липовыми дипломами об окончании вузов

Расследование было начато, когда поступила информация о том, что работник Вильнюсской колонии и бывший служащий системы могут заниматься преступной деятельностью.
Мужчин подозревают в том, что они, действуя заодно с другими лицами, за деньги обещали другим лицам достать липовые дипломы об окончании высшего образования.
Когда была получена информация о месте, где заказчикам должны передать поддельные документы, была устроена засада. Это произошло 10 сентября. Полицейские ГПК Вильнюсского округа и пограничники задержали подозреваемых с уликами.
В ходе обысков в домах у подозреваемых и в их транспортных средствах были обнаружены фальшивые документы и другие важные для следствия вещи.
В ходе расследования на 48 часов задержали 6 человек.
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