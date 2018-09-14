Работник колонии и бывший служащий торговали липовыми дипломами об окончании вузов

Служба иммунитета Департамента тюрем начала расследование в рамках 1 ч. 226 ст Уголовного кодекса ЛР и 1 ч. 300 ст. УК ЛР, в связи с торговлей влиянием, подделкой документов и хранением липового документа.
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Расследование было начато, когда поступила информация о том, что работник Вильнюсской колонии и бывший служащий системы могут заниматься преступной деятельностью.

Мужчин подозревают в том, что они, действуя заодно с другими лицами, за деньги обещали другим лицам достать липовые дипломы об окончании высшего образования.

Когда была получена информация о месте, где заказчикам должны передать поддельные документы, была устроена засада. Это произошло 10 сентября. Полицейские ГПК Вильнюсского округа и пограничники задержали подозреваемых с уликами.

В ходе обысков в домах у подозреваемых и в их транспортных средствах были обнаружены фальшивые документы и другие важные для следствия вещи.

В ходе расследования на 48 часов задержали 6 человек.

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