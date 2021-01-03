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2 января, около 15.20, в Клайпедском районе, в д. Вайтеляй, во дворе дома мини-экскаватор, управляемый мужчиной (1938 года рождения), придавил и смертельно ранил молодую девушку (1994 года рождения).
Работавший на экскаваторе на заднем дворе дома 82-летний мужчина смертельно ранил внучку
© Shutterstock

Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.

По данным Департамента полиции, погибла внучка мужчины, работавшего на экскаваторе.

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