Работавший на экскаваторе на заднем дворе дома 82-летний мужчина смертельно ранил внучку

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2 января, около 15.20, в Клайпедском районе, в д. Вайтеляй, во дворе дома мини-экскаватор, управляемый мужчиной (1938 года рождения), придавил и смертельно ранил молодую девушку (1994 года рождения).