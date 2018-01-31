В ночь на среду во время ДТП в Каунасе насмерть разбились три человека – водитель и два пассажира.
Feisbuko grupė "Kur stovi policija Kaune" nuotr.
© DELFI

ДТП произошло, когда водитель BMW пытался сбежать от стражей порядка.

Департамент полиции сообщил, что около 3.20 ч. на ул. Нуокальнес требованию полиции остановиться не подчинился водитель BMW, он увеличил скорость и уехал.

Патрульные пытались преследовать автомобиль. Через несколько минут неостановившийся автомобиль обнаружили перед выездом на круговой перекресток проспекта Шяурес и ул. Д.Жукауско, машина врезалась в столб.

Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть водителя и двоих пассажиров.

Еще двоих пассажиров увезли в больницу.

Глава полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас сказал, что все погибшие – молодые люди в возрасте 25-27 лет.

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