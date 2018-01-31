ДТП произошло, когда водитель BMW пытался сбежать от стражей порядка.
Департамент полиции сообщил, что около 3.20 ч. на ул. Нуокальнес требованию полиции остановиться не подчинился водитель BMW, он увеличил скорость и уехал.
Патрульные пытались преследовать автомобиль. Через несколько минут неостановившийся автомобиль обнаружили перед выездом на круговой перекресток проспекта Шяурес и ул. Д.Жукауско, машина врезалась в столб.
Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть водителя и двоих пассажиров.
Еще двоих пассажиров увезли в больницу.
Глава полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас сказал, что все погибшие – молодые люди в возрасте 25-27 лет.
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