Пьяный военный отобрал у девочки телефон и бросил им в нее

11 октября, в 22.40 ч., в Клайпеде, дома, нетрезвый (1,82 промилле) военный (1977 г.р.) Литовской армии толкнул несовершеннолетнюю (2005 г.р.), забрал у нее телефон и бросил им в нее.

Девочке в больнице оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Подозреваемый задержан, начато расследование.