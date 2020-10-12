Пьяный военный отобрал у девочки телефон и бросил им в нее

aA
Департамент полиции информирует, что в Клайпеде пьяный военный нанес травму несовершеннолетней. По предварительным данным, мужчина был арестован.
11 октября, в 22.40 ч., в Клайпеде, дома, нетрезвый (1,82 промилле) военный (1977 г.р.) Литовской армии толкнул несовершеннолетнюю (2005 г.р.), забрал у нее телефон и бросил им в нее.
Девочке в больнице оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Подозреваемый задержан, начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
ГИК: на выборах в Сейм Литвы лидируют консерваторы, ИАПЛ-СХС не преодолела барьер (117)
Победу в первом туре выборов в Сейм Литвы одержала...
"Трудовики" довольны результатом и заявляют о том, что у них есть лучший кандидат в премьеры (2)
Результаты первого тура порадовали лидера списка...
Шимоните: министров будем отбирать по способностям, в кабмине будет больше женщин (8)
Если придется формировать правительство, то министры...
В Литве за последние сутки диагностировано 125 случаев коронавируса (2)
В Литве за последние сутки диагностировано 125 новых...
Профсоюзы Литвы обеспокоены укреплением либеральных сил (3)
После того как на парламентских выборах в Литве...