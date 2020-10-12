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Департамент полиции информирует, что в Клайпеде пьяный военный нанес травму несовершеннолетней. По предварительным данным, мужчина был арестован.
Пьяный военный отобрал у девочки телефон и бросил им в нее
© DELFI / Domantas Pipas

11 октября, в 22.40 ч., в Клайпеде, дома, нетрезвый (1,82 промилле) военный (1977 г.р.) Литовской армии толкнул несовершеннолетнюю (2005 г.р.), забрал у нее телефон и бросил им в нее.

Девочке в больнице оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Подозреваемый задержан, начато расследование.

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