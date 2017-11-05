В воскресенье, около 15.30, полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, на проспекте Саванорю микроавтобус Peugeot сбил стоявшую на стоянке общественного транспорта женщину.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Пострадавшая женщина (1973 г.р.) доставлена в больницу.

Сбивший женщину микроавтобус врезался в столб с расписанием, павильон на этот раз остался целым.

У водителя Й.Ц. (1990 года рождения) установлена сильная степень опьянения - 2,62 промилле. У него не было водительского удостоверения.

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