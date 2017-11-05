Пострадавшая женщина (1973 г.р.) доставлена в больницу.

Сбивший женщину микроавтобус врезался в столб с расписанием, павильон на этот раз остался целым.

У водителя Й.Ц. (1990 года рождения) установлена сильная степень опьянения - 2,62 промилле. У него не было водительского удостоверения.