Пострадавшая женщина (1973 г.р.) доставлена в больницу.
Сбивший женщину микроавтобус врезался в столб с расписанием, павильон на этот раз остался целым.
У водителя Й.Ц. (1990 года рождения) установлена сильная степень опьянения - 2,62 промилле. У него не было водительского удостоверения.
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