22 сентября вечером, в 20.58 ч., женщина (1983 г.р.) сообщила, что в 20.52 ч., в Биржайском районе, в Вабалининкасе, на ул. Пиртес, в велосипед его сына (2006 г.р.) врезался автомобиль Fiat Stilo. Из автомобиля вышел пьяный (2,84 промилле) водитель (1988 г.р.) избил ребенка, забрал его велосипед, положил его в багажник и уехал.
Подозреваемый был задержан. В больнице у пострадавшего ребенка диагностировали ушибы головы и носа. Ему назначено амбулаторное лечение.
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