Полиция каунасского уезда сообщает, что водитель скрылся с места аварии, но вскоре был арестован.

Выяснилось, что у мужчины не было права управлять транспортным средством, и у него установили 1,07 промилле.

Водитель был задержан и доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Пассажир (1972 года рождения) был доставлен в медицинское учреждение из-за травм.