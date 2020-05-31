Полиция каунасского уезда сообщает, что водитель скрылся с места аварии, но вскоре был арестован.
Выяснилось, что у мужчины не было права управлять транспортным средством, и у него установили 1,07 промилле.
Водитель был задержан и доставлен в медицинское учреждение для обследования.
Пассажир (1972 года рождения) был доставлен в медицинское учреждение из-за травм.
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