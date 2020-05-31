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30 мая около 22.15 в Кайшядорском районе, в селе Мединяй Стревининкай, мужчина (2002 года рождения), за рулем автомобиля Audi 80, выехал с дороги и столкнулся с камнем, стоявшим рядом с дорогой, машина перевернулась.
Anktyvas reidas Vilniuje
© DELFI (R.Gečiūnaitės nuotr.)

Полиция каунасского уезда сообщает, что водитель скрылся с места аварии, но вскоре был арестован.

Выяснилось, что у мужчины не было права управлять транспортным средством, и у него установили 1,07 промилле.

Водитель был задержан и доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Пассажир (1972 года рождения) был доставлен в медицинское учреждение из-за травм.

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