Пьяный водитель разбил "антикварный" автомобиль

13 августа, в 14.42 ч., в Рокишкском районе, на дороге Обяляй-Заринкишкяй-Шапяляй, нетрезвый 58-летний водитель на "Москвиче" ехал по встречной полосе, не справился с управлением и, съехав с дороги, перевернулся.
© Lietuvos kelių policijos tarnybos nuotr.

К счастью, люди во время ДТП не пострадали. В организме водителя было 1,43 промилле.

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