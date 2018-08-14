Пьяный водитель разбил "антикварный" автомобиль

13 августа, в 14.42 ч., в Рокишкском районе, на дороге Обяляй-Заринкишкяй-Шапяляй, нетрезвый 58-летний водитель на "Москвиче" ехал по встречной полосе, не справился с управлением и, съехав с дороги, перевернулся.