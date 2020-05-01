Пьяный водитель перевернулся на микроавтобусе

До приезда спасателей водитель выбрался из перевернувшегося VW Transporter. Ему помогли местные жители.

Судя по следам шин на дороге, микроавтобус выехал на неасфальтированную часть дороги справа, машину бросило в сторону. VW Transporter выехал на встречную полосу, съехал с дороги и перевернулся.

Водитель (1989 г.р.) был пьян (больше 1,5 промилле). Через 15-20 минут было уже 1,35 промилле. Это спасло водителя от уголовной ответственности.

Мужчина получил травму руки, его увезли в больницу.

Местные жители рассказали, что когда они прибежали к перевернувшемуся автомобилю, в нем был только водитель. Он вскоре заявил, что автомобилем управляла его жена.