28 марта, в 14.12 ч., полиция и врачи скорой приехали по вызову на место ДТП на ул. Дзуку (Вильнюс), к дому номер 22, где автомобиль Suzuki сбил 40-летнюю женщину.
© DELFI / Erika Venckutė

Пострадавшая была в сознании, однако сама не могла встать, у нее шла кровь.

Водитель оказался пьян - 0,96 промилле.

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