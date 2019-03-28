28 марта, в 14.12 ч., полиция и врачи скорой приехали по вызову на место ДТП на ул. Дзуку (Вильнюс), к дому номер 22, где автомобиль Suzuki сбил 40-летнюю женщину.
Пострадавшая была в сознании, однако сама не могла встать, у нее шла кровь.
Водитель оказался пьян - 0,96 промилле.
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