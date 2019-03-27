По словам полиции, водитель Renault на остановке ждал свою дочь, чтобы привезти ее домой. 35-летняя женщина уже шла к отцовскому автомобилю, когда в него врезался Chrysler. После удара Renault сдвинулся вперед и сбил женщину. Она получила небольшие травмы, врачи оказали ей помощь на месте происшествия.
Водитель Renault не пострадал - в момент столкновения его не было в машине. Не пострадал и виновник ДТП, он был пьян - 1,72 промилле.
По словам очевидцев, виновник ДТП пытался уехать с места происшествия, но его автомобиль не смог уехать.
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