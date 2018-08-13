Пьяный водитель на BMW врезался в угол дома

В ночь на 12 августа, в 2.52 ч., пьяный (2,03 промилле) мужчина (1995 г.р.) за рулем BMW врезался в угол жилого дома на ул. Шило, в деревне Ужуневежис (Паневежский район).