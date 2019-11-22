21 ноября, около 19 ч., в Каунасе, на ул. К.Баршауско столкнулись 5 автомобилей, пострадали 5 человек, в их числе 2 несовершеннолетних. Виновник ДТП - пьяный водитель.
© Kauno aps. VPK

Нетрезвый (2,37 промилле) 36-летний водитель Chrysler Town&Country (у него нет водительских прав) врезался в ехавший в том же направлении автомобиль Audi A4, которым управлял 40-летний мужчина, тот врезался в стоявший Toyota Auris (им управлял 64-летний мужчина), а тот в свою очередь врезался в стоявший автомобиль Toyota Prius (им управлял 36-летний мужчина).

После столкновения Chrysler пересек разделительную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу VW Caddy, которым управлял 54-летний мужчина, а потом врезался в стену и загорелся.

В больницу были доставлены: водитель и пассажир (2000 г.р.) Audi A4, водитель Toyota Auris и женщина (1984 г.р.), ехавшая в Chrysler, и молодой человек (2000 г.р.).

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