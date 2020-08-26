Пьяный водитель BMW доездился в Паланге

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Полиция информировала, что в Паланге доездился пьяный водитель BMW. По предварительным данным, пьяный мужчина без прав ехал против движения.
Во вторник, в 3.30 ч., в Паланге, на ул. Витауто, был замечен ехавший против движения автомобиль BMW.
В организме водителя (1968 г.р.) было 1,59 промилле.
Выяснилось также, что мужчина лишен прав на вождение.
Мужчина был задержан.
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