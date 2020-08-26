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Полиция информировала, что в Паланге доездился пьяный водитель BMW. По предварительным данным, пьяный мужчина без прав ехал против движения.
Пьяный водитель BMW доездился в Паланге
© DELFI / Karolina Pansevič

Во вторник, в 3.30 ч., в Паланге, на ул. Витауто, был замечен ехавший против движения автомобиль BMW.

В организме водителя (1968 г.р.) было 1,59 промилле.

Выяснилось также, что мужчина лишен прав на вождение.

Мужчина был задержан.

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