В социальной сети Facebook журналисты Reidas TV поделились информацией о ДТП в Купишкисе.
"На ул. Гедимино пьяный водитель Audi врезался в стоящий автомобиль.
В организме водителя было 2.60 промилле. Его увезли в КПЗ в Паневежис, машина доставлена на охраняемую площадку, сам молодой человек работает на трале, он только что вернулся из рейса", - писали журналисты Reidas TV.
Пьяный водитель Audi в Купишкисе врезался в стоящий автомобиль
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