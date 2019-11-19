Пьяный водитель Audi в Купишкисе врезался в стоящий автомобиль

В социальной сети Facebook журналисты Reidas TV поделились информацией о ДТП в Купишкисе.

"На ул. Гедимино пьяный водитель Audi врезался в стоящий автомобиль.

В организме водителя было 2.60 промилле. Его увезли в КПЗ в Паневежис, машина доставлена на охраняемую площадку, сам молодой человек работает на трале, он только что вернулся из рейса", - писали журналисты Reidas TV.