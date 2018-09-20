Во время ДТП пострадала 21-летняя пассажирка, находившаяся в авто виновника ДТП. Ей назначено амбулаторное лечение.
В организме виновника ДТП было 1,57 промилле. Он был закрыт в КПЗ.
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