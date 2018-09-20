19 сентября, в 19.55 ч., в Шяуляй, на перекрестке ул. Тильжес и Дубиёс, нетрезвый 32-летний мужчина за рулем автомобиля такси Toyota Prius, выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем такси той же марки, которым управлял его 52-летний коллега.
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Во время ДТП пострадала 21-летняя пассажирка, находившаяся в авто виновника ДТП. Ей назначено амбулаторное лечение.

В организме виновника ДТП было 1,57 промилле. Он был закрыт в КПЗ.

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