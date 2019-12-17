Пьяный сын переехал свою нетрезвую мать

16 декабря, в 17.50 ч., в Расейнском районе, в деревне Паупё, на ул. Изироряус Гудавичюс, нетрезвый (1,11 промилле) мужчина (1991 г.р.) без прав ехал за рулем самодельного транспортного средства с прицепом. Рядом с ним сидела его нетрезвая (1,95 промилле) мать (1952 г.р.).