16 декабря, в 17.50 ч., в Расейнском районе, в деревне Паупё, на ул. Изироряус Гудавичюс, нетрезвый (1,11 промилле) мужчина (1991 г.р.) без прав ехал за рулем самодельного транспортного средства с прицепом. Рядом с ним сидела его нетрезвая (1,95 промилле) мать (1952 г.р.).
Женщина соскользнула с сиденья, упала на дорогу, по ее ногам проехались колеса прицепа. Пострадавшая с переломами костей правой ноги находится в Расейнской больнице.
Пьяный сын переехал свою нетрезвую мать
16 декабря, в 17.50 ч., в Расейнском районе, в деревне Паупё,...
В Вильнюсе столкнулись три автомобиля: пострадали женщина и ребенок
Во вторник в Вильнюсе, в 12.28 ч., на ул. Тукстантмячё, около...
В Вильнюсе у контейнера нашли новорожденного, малыш жив (10)
Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе, около...
Вильнюсская полиция разыскивает молодого человека, который ударил девушку (4)
Вильнюсская полиция расследует нарушение...
В Вильнюсе обнаружена мина, объявлен план "Щит" (2)
16 декабря, в 13.30 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул....
TOP новостей
Налог на автомобили в Литве будет введен с июля следующего года (9)
С июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду...
Пособия на детей Литве с января увеличат до 60 евро (5)
Парламент Литвы во вторник принял поправки, согласно...
Питер без виз и цензуры 2: блошиный рынок на Удельной, знакомство в криминальном городе гаражей и русское гостеприимство (157)
Литовский журналист-путешественник Ориюс Гасановас...
Учителя переутомлены, только денег мало: какие привилегии хотят получить (25)
Учителя в Литве переутомлены, только повышения зарплат...