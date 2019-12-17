16 декабря, в 17.50 ч., в Расейнском районе, в деревне Паупё, на ул. Изироряус Гудавичюс, нетрезвый (1,11 промилле) мужчина (1991 г.р.) без прав ехал за рулем самодельного транспортного средства с прицепом. Рядом с ним сидела его нетрезвая (1,95 промилле) мать (1952 г.р.).
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Женщина соскользнула с сиденья, упала на дорогу, по ее ногам проехались колеса прицепа. Пострадавшая с переломами костей правой ноги находится в Расейнской больнице.

ЧП и криминал

Пьяный сын переехал свою нетрезвую мать

16 декабря, в 17.50 ч., в Расейнском районе, в деревне Паупё,...

В Вильнюсе столкнулись три автомобиля: пострадали женщина и ребенок

Во вторник в Вильнюсе, в 12.28 ч., на ул. Тукстантмячё, около...

В Вильнюсе у контейнера нашли новорожденного, малыш жив (10)

Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе, около...

Вильнюсская полиция разыскивает молодого человека, который ударил девушку (4)

Вильнюсская полиция расследует нарушение...

В Вильнюсе обнаружена мина, объявлен план "Щит" (2)

16 декабря, в 13.30 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул....

TOP новостей

В Литве увеличили налоги для банков (7)

Прибыль банков, превышающая 2 млн. евро, со следующего...

Налог на автомобили в Литве будет введен с июля следующего года (9)

С июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду...

Пособия на детей Литве с января увеличат до 60 евро (5)

Парламент Литвы во вторник принял поправки, согласно...

Питер без виз и цензуры 2: блошиный рынок на Удельной, знакомство в криминальном городе гаражей и русское гостеприимство (157)

Литовский журналист-путешественник Ориюс Гасановас...

Учителя переутомлены, только денег мало: какие привилегии хотят получить (25)

Учителя в Литве переутомлены, только повышения зарплат...