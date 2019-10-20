19 октября около 16.18, в Паневежском районе на 1 км трассы Крекенава-Линкаучяй-Трускава, автомобиль "Audi A6", которым управлял пьяный (1,55 пром.) солдат литовской армии (1979 года рождения), выехал с дороги и врезался в деревья.

В ходе аварии пострадали водитель автомобиля (рана на правой щеке, перелом локтя), мужчина (1963 г.р.) - ушибы левого колена, травма головы, и мужчина (1983 г.р.)- перелом левой руки.

Водитель автомобиля находится под стражей.

Начато досудебное расследование.