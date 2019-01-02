1 января, в 1.30 ч. в деревне Карузай (Лаздийский район), в доме нетрезвый пограничник Виштитской заставы Р.З (1984 г.р.) избил нетрезвую (1,21 промилле) сожительницу 1990 г.р. и нетрезвого (2 промилле) тестя 1968 г.р.

По данным Департамента полиции, пострадавшим после оказания медицинской помощи назначили амбулаторное лечение.

Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Из дома забрали находившихся там малолетних детей (2013 г.р. и 2015 г.р.) и передали опекуну.

В 15.05 ч. того же дня в Шяштокай (Лаздийский район) был задержан нетрезвый (1,81 промилле) Р.З. Он был доставлен в КПЗ.