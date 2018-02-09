Полиция сообщает, что 8 февраля, в 21.30 ч. в деревне Неверонис (Каунасский район) во время пьянки нетрезвый (1,06 промилле) мужчина (1954 г.р.) начал ломать разные вещи, угрожать находившимся в доме.
Потом он пошел в комнату, где в дорожной кроватке спал малолетний сын (2017 г.р.) его сожительницы (1987 г.р.). Мужчина перевернул кроватку вместе с ребенком.
Ребенка увезли в Каунасскую клинику для наблюдения.
Мать пострадавшего была пьяна - 2,10 промилле.
Мужчину увезла полиция. Ведется расследование.
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