Когда полицейские остановили Nissan Primaster, был задержан нетрезвый водитель (1,63 промилле) (1976 г.р.) и нетрезвый пассажир (2,38 промилле) (1999 г.р.). Оба они были доставлены в КПЗ.

В 19.27 ч. того же дня в Пакруойскую больницу обратились сотрудники полиции, которые указали, что получили травмы на работе во время задержания нарушителей. Полицейским назначено амбулаторное лечение.