3 февраля, в 15.27 ч., на ул. Соду, в Линкуве, Пакруойский район, требованию полицейских остановиться не подчинился водитель Nissan Primaster. Пытаясь бежать с места происшествия, он зацепил полицейский автомобиль VW Transporter и повредил его.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Когда полицейские остановили Nissan Primaster, был задержан нетрезвый водитель (1,63 промилле) (1976 г.р.) и нетрезвый пассажир (2,38 промилле) (1999 г.р.). Оба они были доставлены в КПЗ.

В 19.27 ч. того же дня в Пакруойскую больницу обратились сотрудники полиции, которые указали, что получили травмы на работе во время задержания нарушителей. Полицейским назначено амбулаторное лечение.

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