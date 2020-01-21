Пьяные дети катались на автомобиле и съехали в кювет

Все члены экипажа – 5 несовершеннолетних в возрасте 14–16 лет. Четверо из членов экипажа были пьяны. Пострадали 14-летний подросток (находится в больнице, 0,65 промилле) и 16-летняя девушка. Еще два пассажира – 14-летний мальчик (0,51 промилле) и 15-летняя (1,23 промилле), как и водитель, не пострадали.
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