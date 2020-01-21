В ночь на понедельник, в 5.16 ч., на дороге Пакруоис-Линкува (Пакруойский район) на ровном участке дороги в кювет съехал автомобиль Ford Galaxy. Автомобилем управлял нетрезвый (0,66 промилле) 15-летний подросток, у которого не было водительского удостоверения.
Пьяные дети катались на автомобиле и съехали в кювет
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Все члены экипажа – 5 несовершеннолетних в возрасте 14–16 лет. Четверо из членов экипажа были пьяны. Пострадали 14-летний подросток (находится в больнице, 0,65 промилле) и 16-летняя девушка. Еще два пассажира – 14-летний мальчик (0,51 промилле) и 15-летняя (1,23 промилле), как и водитель, не пострадали.

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