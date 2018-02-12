Полицейские немедленно отреагировали на сообщение, через 20 минут им сообщили, что в Кракяйском старостве автомобиль VW Passat зацепил Seat Leon, VW Passat с места происшествия уехал.
На месте происшествия водитель (1990 г.р.) Seat Leon рассказал, что, когда он выезжал на дорогу Нетыгала-Кракес-Бокштай, в сторону Кракес, его пытался обогнать VW Passat, но в конце маневра зацепил его автомобиль, после чего, не останавливаясь, поехал дальше.
Около 1.40 ч. полиция заметила вышеупомянутый VW Passat, стала останавливать его, но водитель не остановился. Полицейским удалось остановить автомобиль при помощи "ежа" (дорожных шипов) в Кедайняйском районе, в деревне Новочебе, задержан 19-летний водитель. Молодой человек был пьян – 2,59 промилле. Выяснилось также, что у юноши никогда не было водительского удостоверения.
Начато расследование. Молодому человеку грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 года.
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