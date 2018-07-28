

27 июля, в 12.15 ч. полицию вызвали в деревню Райзгяй (Шяуяйский район).

Сообщалось, что во дворе дома нетрезвая женщина (1970 г.р.) облила бензином и пытается поджечь автомобиль дочери (2000 г.р.) Fors Focus, (2004 г.п.). К счастью, женщина не успела поджечь автомобиль.

В организме подозреваемой было 2,48 промилле.

Подозреваемую закрыли в КПЗ.