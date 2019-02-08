7 февраля, в 10.20 ч., в Паневежисе, на ул. Вильняус, пьяная (2,56 промилле) водитель (1979 г.р.) за рулем Škoda Fabia зацепила стоявший у дороги автомобиль Audi (отвалилось зеркальце) и, не останавливаясь, уехала. На перекрестке ул. Й.Басанавичаус и Вильняус она въехала в сугроб и там застряла.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Женщину доставили в больницу, чтобы взять кровь на анализ, поскольку ей за нарушение ПДД грозит уголовная ответственность. Из больницы ее привезли в комиссариат. По дороге в комиссариат она еще раз нарушила закон: около 12.05 ч. в полицейском автомобиле женщина пыталась подкупить стражей порядка.

Она предлагала им деньги (сумму не назвала) подарки и духи со скидкой.

Подозреваемая была задержана.

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