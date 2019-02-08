Женщину доставили в больницу, чтобы взять кровь на анализ, поскольку ей за нарушение ПДД грозит уголовная ответственность. Из больницы ее привезли в комиссариат. По дороге в комиссариат она еще раз нарушила закон: около 12.05 ч. в полицейском автомобиле женщина пыталась подкупить стражей порядка.
Она предлагала им деньги (сумму не назвала) подарки и духи со скидкой.
Подозреваемая была задержана.
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