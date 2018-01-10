Сельчанам удалось поймать свинью и вернуть в хлев только через несколько часов.
Хорошо упитанной свинье удалось незаметно выбраться из хлева. Животное отправилось во двор к соседям, где стоял ящик с яблоками.
Часть яблок уже сгнила, забродила. Свинья съела почти пол-ящика яблок.
По словам очевидцев, после этого свинья опьянела.
Она стала ходить по всей деревне и гоняться за собаками.
А собаки в селе прятались от нее в будках или бежали прочь, не разбирая дороги.
Набегавшись, свинья устала и протрезвела, после чего решила вернуться домой.
Наблюдавшие за ней сельчане смеялись, фотографировали и снимали ее на видео.
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