Необычное происшествие было зафиксировано 9 января в литовской деревне Сирутишкис (Сурвилишкское староство). Из хлева сбежала пьяная свинья, которая гоняла сельских собак, пишет местное издание rinkosaikste.lt.
Apgirtusi kiaulė
© Youtube

Сельчанам удалось поймать свинью и вернуть в хлев только через несколько часов.

Хорошо упитанной свинье удалось незаметно выбраться из хлева. Животное отправилось во двор к соседям, где стоял ящик с яблоками.

Часть яблок уже сгнила, забродила. Свинья съела почти пол-ящика яблок.

По словам очевидцев, после этого свинья опьянела.

Она стала ходить по всей деревне и гоняться за собаками.

А собаки в селе прятались от нее в будках или бежали прочь, не разбирая дороги.

Набегавшись, свинья устала и протрезвела, после чего решила вернуться домой.

Наблюдавшие за ней сельчане смеялись, фотографировали и снимали ее на видео.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Каунасе взорвался жилой дом, пострадали люди (3)

10 января , в 14.13 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило...

Marijanas Siniavskis ir dingęs jo automobilis

Обнаружен автомобиль пропавшего сторожа, а в нем сгоревший труп (11)

9 января, в 10 ч., в лесу Варенского района обнаружен...

В Клайпеде на женщину напал малолетний грабитель (3)

8 января, в 17.25 ч., в Клайпеде, на ул. Е.Симонайтитес, было...

Под Электренай перевернулся тягач, ограничено движение

На магистральной дороге Вильнюс - Каунас перевернулся...

В Пренайском районе мужчина держал взаперти двух девочек (4)

Департамент полиции сообщил о том, что в деревне Жарияй...

TOP новостей

Цель мэрий - не вернуть эмигрантов, а удержать оставшихся жителей (17)

Мэрии считают, что борьба за эмигрантов ими проиграна,...

Президент Литвы оценила вырывание страниц из журналов: позор (64)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после...

Самый молодой министр Литвы рассказал о бедном детстве и любви к украинке (43)

"Мы жили очень бедно, поэтому маме приходилось очень...

В Каунасе взорвался жилой дом, пострадали люди (3)

10 января , в 14.13 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило...

В список призывников этого года попали сыновья Арвидаса Сабониса - Домантас и Таутвидас (24)

В списке призывников литовской армии этого года...