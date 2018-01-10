Сельчанам удалось поймать свинью и вернуть в хлев только через несколько часов.

Хорошо упитанной свинье удалось незаметно выбраться из хлева. Животное отправилось во двор к соседям, где стоял ящик с яблоками.

Часть яблок уже сгнила, забродила. Свинья съела почти пол-ящика яблок.

По словам очевидцев, после этого свинья опьянела.

Она стала ходить по всей деревне и гоняться за собаками.

А собаки в селе прятались от нее в будках или бежали прочь, не разбирая дороги.

Набегавшись, свинья устала и протрезвела, после чего решила вернуться домой.

Наблюдавшие за ней сельчане смеялись, фотографировали и снимали ее на видео.