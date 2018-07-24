Гражданин Литвы И.Б. разделся донага перед работниками магазина, которые задержали его за кражу мяса.

Приехав в магазин в городе Ньюри, полиция узнала, что 34-летний мужчина на глазах у 5 мужчин и двух женщин снял не только брюки, но и трусы.

Во время опроса он сказал, что сделал это, подчинившись услышанному требованию снять брюки. Он сказал, что спустил и нижнее белье, поскольку английское trousers ему наполнило литовское слово "трусы".

Кроме того, он не подумал, что его "прелести" могут увидеть и работающие в магазине женщины".

И.Б. зафиксировали камеры магазина. Было видно, что он ворует мясо. Мужчина свою вину как за кражу, так и за неподобающее поведение признал. Его адвокат пояснил, что причиной такого преступления был тот факт, что мужчина был пьян.

Гражданину Литвы назначили штраф в размере 365 фунтов.