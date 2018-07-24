Гражданин Литвы И.Б. разделся донага перед работниками магазина, которые задержали его за кражу мяса.
Приехав в магазин в городе Ньюри, полиция узнала, что 34-летний мужчина на глазах у 5 мужчин и двух женщин снял не только брюки, но и трусы.
Во время опроса он сказал, что сделал это, подчинившись услышанному требованию снять брюки. Он сказал, что спустил и нижнее белье, поскольку английское trousers ему наполнило литовское слово "трусы".
Кроме того, он не подумал, что его "прелести" могут увидеть и работающие в магазине женщины".
И.Б. зафиксировали камеры магазина. Было видно, что он ворует мясо. Мужчина свою вину как за кражу, так и за неподобающее поведение признал. Его адвокат пояснил, что причиной такого преступления был тот факт, что мужчина был пьян.
Гражданину Литвы назначили штраф в размере 365 фунтов.
В Вильнюсе произошло ДТП с участием 4 автомобилей
24 июля в обед в Вильнюсе , на перекрестке Молетского...
В полицейском автомобиле скончался мужчина, которого везли в больницу (1)
23 июля полицию попросили перевезти в больницу...
Жуткое ДТП на дороге Вильнюс-Утена: столкнулись тягач и легковушка
На дороге Вильнюс -Утена 23 июля произошло серьезное...
Проворовавшийся в Северной Ирландии литовец продемонстрировал "свои прелести" (13)
Проворовавшийся в магазине Tesco в Северной Ирландии...
В Вильнюсе с Лукишкской площади украдены памятные плиты (13)
В Вильнюсе с Лукишкской площади украдены две памятные...
TOP новостей
"Язык, которого нет": кто, где и с кем говорит в Литве "по-просту" (3)
На литовско-белорусской границе есть литовская деревня...
Весть Карбаускиса эмигрантам: хотят списать 100 млн. евро долга ОНЗ (7)
Правящие предлагают не считать долг по обязательному...
Синоптики: в выходные местами температура поднимется до 32 градусов
До выходных по ночам во многих районах, а днем в...
Консерваторы: литовского языка в школах нацменьшинств Литвы должно быть больше (48)
Школы национальных меньшинств Литвы должны бы больше...
Женщина, позвонив в Налоговую инспекцию, узнала об исчезновении своих данных (1)
Во вторник утром Государственная налоговая инспекция...