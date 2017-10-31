Близкие девушек не знали, чем они занимались в Вильнюсе, поскольку уезжали они из дома ненадолго: на несколько дней или на неделю, а работали только в рабочие дни с 11 до 19 ч. все выходные посвящались семье.

Такие обстоятельства стали известны в Вильнюсском участковом суде, который рассматривает дело девушек. В деле есть и обвиняемые супруги – Эдгарас и Ирина Садаускасы, которые были сутенерами. Ирина раньше также работала проституткой и была наказана за это.

Судья Арунас Будрис установил, что супруги заработали на сутенерства не меньше 13 600 евро. Суд постановил конфисковать у них эти деньги.

Кроме того, Садаускас приговорен к двум годам лишения свободы, а его супруга приговорена к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1,5 года, кроме того, за 8 месяцев она должна отработать 80 ч. в больнице, детском доме или другом учреждении.

Садаускас приговорен к реальному сроку, поскольку уже был осужден условно, когда совершил преступление.

Согласно материалам дела, супруги с апреля 2015 г. по 11 октября 2016 г. "работали" сутенерами трех девушек из Беларуси.

Девушек они находили на сайтах в интернете. Для девушек, которые работали на Садаускасов это было мечтой – за работу в Вильнюсе они зарабатывали хорошие деньги.

Найти жилье для девушек не составляло проблем – в Вильнюсе сейчас немало квартир сдают на короткое время. Владельцам квартир говорили, что девушки приехали учиться, но поскольку поступить не удалось, они ищут работу, потом найдут постоянное жилье.

Клиентов Садаускасы находили по объявлениям в интернете. За час клиенты платили девушкам 80-100 евро, за полчаса: 60-70 евро.

Одна из девушек призналась полицейским, что, работая проституткой, надеялась найти богатого жениха. И ей это удалось, позже она стала с ним встречаться. Вышла ли она замуж, не известно.

Деньги проститутки делили с сутенерами пополам.

Садаускас свою вину признал полностью, а его жена – лишь отчасти. Садаускас в суде рассказал, что жена ему помогала, когда ему надо было уехать. "Тогда я оставлял телефон жене и просил, чтобы она писала смс-ки и отвечала на звонки", – сказал он.